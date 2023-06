Mos e merrni për dashuri! Këto janë shenja se partneri po tregohet posesiv me ju

Ka një konfuzion se çfarë është dashuria, si shprehet dhe çfarë vendi mund të ketë brenda saj posesiviteti. Disa besojnë se dashuria dhe romanca përfshijnë patjetër një dozë posesiviteti. Të tjerë, sërish janë të mendimit se çfarëdo forme që të shfaqet në një marrëdhënie, patjetër do të rezultojë shkatërruese.

Por çfarë do të thotë “posedim”?

Posedueshmëria i referohet një gjendjeje të ekzagjeruar në të cilën personi nuk mund të pranojë idenë e ndarjes së gjërave ose personave që ata i konsiderojnë si “pronësitë” e tyre. Dhe siç e dini, çdo gjë që bëhet në një shkallë të tepruar ka rezultate negative dhe ndikon shumë në rrjedhën e një marrëdhënieje, veçanërisht në rastet kur të dy partnerët veprojnë në të njëjtën mënyrë.

Me pak fjalë, posesiviteti në një marrëdhënie nuk është padyshim dashuri, as mbrojtje. Është një gjendje që shpesh shkon paralelisht me sjellje të tjera toksike si obsesioni, dominimi dhe xhelozia patologjike.

Cilat janë shenjat e sjelljes posesive?

Ai dëshiron të jetë prioriteti juaj

Një partner posesiv jo vetëm që dëshiron të jetë prioriteti juaj, por pret që ju të hiqni dorë nga gjithçka për të qenë në dispozicion për të 24/7. Ai nuk mund ta kuptojë që ju keni prioritete të tjera, ashtu si çdo person i ekuilibruar me qëllime dhe ëndrra.

Të izolon nga të gjithë dhe nga gjithçka

Nëse partneri juaj nuk e duron dot mendimin se ju dëshironi të dilni me miqtë tuaj pa të ose ju ndalon të kaloni kohë me ata që doni, atëherë jo, ata nuk duan më të mirën tuaj. Në vend të kësaj, ai dëshiron t’ju izolojë nga të gjithë dhe nga gjithçka, në mënyrë që t’ju kontrollojë më lehtë praktikisht dhe emocionalisht.

Ai ju kritikon gjatë gjithë kohës

Kur partneri juaj ju kritikon për gjithçka pa qenë konstruktive kjo kritikë, atëherë ai nuk është i interesuar t’ju ndihmojë të “përmirësoheni”, por dëshirojnë t’ju mbushin me pasiguri. Nëse ai nuk do të kishte ndërmend t’ju ndryshonte plotësisht, atëherë ai do t’ju donte ashtu siç jeni dhe do të pranonte të metat dhe të metat tuaja.

Ai cenon privatësinë tuaj

Që një marrëdhënie të ketë sukses, të dyja palët duhet të jenë në gjendje të ruajnë individualitetin e tyre. Kur kupton që partneri ka filluar të rrëmojë gjërat tuaja apo të shikojë mesazhet në celular, atëherë vendin e dashurisë e ka zënë xhelozia dhe posesiviteti. Të jesh në një lidhje në asnjë mënyrë nuk do të thotë që partneri yt ka të drejtë të të bëjë të humbasësh jetën dhe identitetin tënd personal.

Fraza që dëgjojmë shpesh nga një partner posesiv

“Askush nuk do të të dojë kurrë si unë”

Kjo frazë kur dëgjohet në çdo rast është si të të thotë se nuk ka dashuri atje, përveç asaj që të ofron ky person ose që nuk je aq i denjë për t’u dashuruar. Qëllimi është t’ju krijojë iluzionin se nuk keni zgjidhje tjetër veçse të qëndroni me të përgjithmonë dhe kështu përfundoni duke qëndruar në këtë marrëdhënie nga pasiguria.

“Nëse ti largohesh unë do të vdes”

Është një nga frazat më karakteristike të një personi posesiv që përpiqet me të gjitha mënyrat t’ju mbajë pranë tij dhe t’ju ketë në dorë. Një deklaratë e tillë ka për qëllim t’ju bëjë të ndiheni të penduar dhe fajtor, në mënyrë që të qëndroni në marrëdhënie sepse keni frikë se ai do ta ndjekë kërcënimin e tij.

“Pas gjithçkaje që kam bërë për ty?”

Dashuria është vetëmohuese dhe kjo sigurisht nuk do të thotë të kujtosh apo edhe më keq ta fajësosh njeriun tënd për gjithçka që ke bërë për të, duke e bërë atë të ndihet sikur të ka borxh. Çfarëdo që të bëni, e bëni sepse dëshironi, jo sepse prisni diçka në këmbim.

“Ti do të jesh i imi përgjithmonë

Në fillim të lidhjeve të mëdha të dashurisë dhe akoma më shumë muaj mjalti, kjo frazë mund të cilësohet edhe si romantike. Por kur fillon të bëhet karamele, deklarata të tilla gjithëpërfshirëse të bëjnë të pyesësh veten nëse gjithçka është pak e tepërt. Sepse gënjeshtra e keqe, “përgjithmonë” ndodh rrallë!

A mund të ndryshojë posesiviteti?

Posedimi brenda marrëdhënies tenton të konsiderohet edhe i rrezikshëm në një moment, në varësi të nivelit në të cilin e përjetojmë. Kjo është arsyeja pse sa më shpejt të kuptojmë se çfarë po ndodh, aq më shumë ka gjasa që gjërat të ndryshojnë. Pra, nëse ne kemi zbuluar disa shenja të sjelljes posesive nga partneri ynë dhe i injorojmë ato, atëherë ato do të vazhdojnë të përjetësojnë dhe së shpejti do të fitojnë një pozicion të fortë në marrëdhënien tonë.

Dhe disa mund të mendojnë se një person posesiv nuk mund të ndryshojë në thelb, pasi sjellje të tilla zakonisht janë të rrënjosura thellë, ne përsëri besojmë se nga njëra anë, ai ka nevojë për vullnet që të jetë në gjendje të heqë qafe pjesë të tilla të errëta të karakterit të tij, nga ana tjetër nuk do të ishte keq që të diskutonit me të duke i treguar “rrugën e duhur” për një ndryshim të tillë.