Mos e hidhni kurrë, fërkoni rrobat me lëkurë limoni dhe shikoni se çfarë ndodh

Lëngu i limonit ka kaq shumë përfitime. Nuk bëhet fjalë fjalë vetëm për lëngun, por dhe lëkura e tij ofron një sërë përfitimesh të shumta: nga zbardhimi i dhëmbëve deri te heqja e njollave të ndryshkut.

Hidhni pak sodë buke në lavaman ose vaskë dhe përdorni një limon për të pastruar sipërfaqen. Kjo metodë do të largojë papastërtitë, do të veprojë si “zbardhues” dhe do t’i bëjë lavamanët dhe vaskat të shkëlqejnë.

Limoni është efektiv sepse acidi citrik ndihmon në heqjen e njollave nga enët. Fërkoni enët me lëkurën e lëngut të limonit dhe do të befasoheni nga rezultati.

Largoni njollat ??në rroba

Fërkoni gjysmë limoni në njollat ??e yndyrës ose të djersës. Lëreni të qëndrojë gjatë natës. Për njolla të rënda, spërkatni pak sodë buke mbi njollën e njomur me limon dhe më pas lajeni si zakonisht.

Hiqni njollat ??e ndryshkut

Acidi i limonit gjithashtu ndihmon në heqjen e njollave të ndryshkut. Spërkateni njollën me kripë dhe fërkojeni me gjysmë limoni. Lëreni limonin të qëndrojë për disa orë, duke e fërkuar herë pas here nëse është e nevojshme. Nëse njolla nuk është zhdukur ende, lini limonin mbi të gjatë gjithë natës dhe më pas shpëlajeni mirë me ujë.

Përmbajtja e acidit në lëvozhgën e agrumeve mund të zbardhë dhe ndriçojë dhëmbët e njollosur. Fërkoni pjesën e brendshme të bardhë të lëvozhgës së limonit për disa minuta në dhëmbë për një efekt zbardhues. Shpëlajeni me ujë pas përdorimit. Përdoreni me kujdes maksimumi një herë në javë, në mënyrë që të mos dëmtoni smaltin e dhëmbëve./albeu.com