Mos besoni çdo njeri! 3 shenjat e Horoskopit do përjetojnë tronditje deri në fund të janarit

Ditët e fundit të janarit kanë surpriza (jo domosdoshmërisht të këndshme) për shenjat e mëposhtme të horoskopit , të cilat janë të thirrura të kalojnë kufijtë e tyre dhe të kapërcejnë pengesat që do të hasin.

Luani

Ju keni besim të fortë se gjithçka do të funksionojë, por keni frikë se deri në momentin që të ndodhë, durimi juaj do të ketë mbaruar. Pra, në fund të muajit mund të shpërtheni dhe të shkaktoni konfrontime me të dashurit tuaj. Në jetën tuaj të dashurisë, ka shumë energji pozitive nga Venusi këtë muaj, por ajo vjen me një kthesë. Partneri juaj mund t’ju tregojë dashurinë në një mënyrë që nuk jeni mësuar dhe të bëjë ndryshime që do t’ju mërzitin. Ju ndjeni nevojën për të shprehur veten, dhe do ta bëni, sepse besoni se disa kufij duhet të vendosen – veçanërisht kur të tjerët nuk e vlerësojnë atë që po bëni.

Virgjëresha

Bëhuni gati për të përqafuar ndryshimin përpara fundit të muajit. Edhe pse jeni të sigurt se ky muaj do të jetë fantastik dhe do t’i arrini qëllimet tuaja, padurimi juaj mund t’ju bëjë më të mirën kur gjërat nuk ndodhin aq shpejt sa do të dëshironit. Ju nuk jeni nga ata që duhet të përmbaheni, dhe tani që Mërkuri nuk është më retrogradë, do të siguroheni që të gjithë të dinë për zhgënjimin tuaj, nëse e meritojnë të dëgjojnë ankimet tuaja për këtë apo jo. Marsi në Bricjap ju jep besimin për të thënë mendimin tuaj, aq shumë sa mund të ofendoni të tjerët.

Peshorja

Dashuria do të vijë në rrugën tuaj, duke ju bërë në qendër të vëmendjes. Do të jeni veçanërisht tërheqës dhe flirtet mund t’ju duken pothuajse joreale. Pavarësisht se jeni objekt epshi, është e rëndësishme të mbani mend se të gjitha gjërat marrin fund, përfshirë vëmendjen romantike që merrni. Qëndroni me njerëzit që janë të mirë me ju dhe shmangni besimin tek njerëzit që nuk i keni njohur për një kohë të gjatë. Edhe me Venusin në favorin tuaj, energjia e Bricjapit dhe Hëna e Plotë tek Ujori ju nxisin të qëndroni të përulur dhe të mos lejoni që emocionet t’ju marrin më të mirën.