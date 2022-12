Mori pjesë në përurimin e një rruge, presidenti i Sudanit të Jugut urinon në pantallona (VIDEO)

Një incident i pakëndshëm ka ndodhur me Presidentin e Sudanit të Jugut gjatë përurimit të një rruge.

Ngjarja e pazakontë nuk i ka shpëtuar kamerave të televizioneve lokale që kishin shkuar për të ndjekur nga afër ngjarjen.

Presidenti Salva Kiir Mayardit gjatë këndimit të himnit kombëtar ka urinuar aksidentalisht në pantallona.

Në detyrë prej 9 korrikut 2011, Presidenti është bërë se fundmi një sensacion viral në rrjetet sociale.

Tani 71 vjeç, Salva Kiir Mayardit ka të ngjarë të vuajë nga një infeksion i traktit urinar, i cili është i zakonshëm te meshkujt e moshës së tij.

Ndërkohë komentuesit në rrjete sociale janë ndarë në dy grupe.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022