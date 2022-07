Monza është gati të shkëlqejë në Serinë A, Berlusconi dhe Galliani e sollën klubin në elitë në 4 vjet dhe tani duan Icardin dhe Dybala

Në fund të majit, Monza kaloi në Serie A për herë të parë në histori, duke mposhtur Pizën në finalen e playoff-it. Pas fitores, pronari i klubit Silvio Berlusconi ka folur për objektivat e skuadrës.

“Ne menduam se do ta arrinim këtë vitin e kaluar, por nuk ishim me fat. Këtë herë kemi luftuar gjatë gjithë sezonit. Nuk ishte e lehtë, por ne ia dolëm dhe jemi në Serinë A. Për Monza, e themeluar në vitin 1912, të arrish në Serinë A pas 110 vitesh është e mahnitshme. Kjo është një ngjarje e jashtëzakonshme për të gjithë banorët e Monza dhe Brianza. Është një nga provincat më punëtore në Itali, me më shumë se 70,000 sipërmarrës. Ata janë të gjithë shumë të kënaqur me atë që kemi arritur.

Duke qenë në Serie A, ne duhet të fitojmë Scudetton dhe të futemi në Ligën e Kampionëve, dhe më pas ta fitojmë atë. Jam mësuar të fitoj gjatë gjithë kohës, kështu që le të shohim. Ishte një vit i jashtëzakonshëm me rezultate të mira për zemrën time: Milani u bë kampion i Italisë dhe Monza kaloi në Serie A”, tha pronari i Monza.

Shumë ambicioze, apo jo? Është koha për të mësuar më shumë për Monza.

Monza e bëri rrugën e saj drejt elitës në katër vjet, transferime të shumta dhe investime në infrastrukturë e ndihmuan

Në vitin 2017, Berlusconi shiti Milanin sepse nuk mund të konkurronte më me klube të mëdha. Vitin tjetër, sipërmarrësi bleu Monzën, e cila në atë moment luante në Serinë C. Kostoja e transaksionit ishte 2.5 3 milionë euro.

Së bashku me Berlusconin, në klub erdhi Adriano Galliani, me të cilin Silvio shkroi historinë me Milanin, duke fituar 29 trofe në 31 vjet. Adriano ishte veçanërisht i motivuar, ai lindi në Monza dhe filloi karrierën e tij si funksionar futbolli atje.

Berlusconi dhe Galliani flluan menjëherë punën. Në vjeshtën e vitit 2020, Kevin-Prince Boateng u transferua në Monza, dhe më afër fillimit të 2021, Mario Balotelli.

Berlusconi dhe Galliani me të vërtetë donin të merrnin Zlatanin në ekip, por koronavirusi dhe kërkesat e tepërta të Ibrahimovic sipas kontratës e penguan.

Në sezonin 2020/21, Monza përfundoi në vendin e 3-të në Serinë B, gjë që i lejoi ata të luanin në play-off, por ata u eliminuan në gjysmëfinale ndaj Citadella. Berlusconi donte të arrinte elitën e futbollit italian në dy vjet, e arriti katër.

Monza dëshiron Icardin dhe Dybala, si dhe sulmuesin e Real Madridit dhe mbrojtësin e Barçës

Berluskoni po planifikon një blerje masive këtë verë. Andrea Ranocchia, Stefano Sensi (të dy Inter), Alessio Cranio dhe Andrea Carboni (të dy Cagliari) i janë bashkuar tashmë klubit. Por duket se kjo është vetëm një pjesë e vogël e planeve të transferimit të Monzas. Ne përkulim gishtat.

•‎ Galliani është në kontakt me Wanda Nara, gruaja dhe agjentja e sulmuesit të PSG-së, Mauro Icardi. Për hir të këtij transferimi, Vande është gati të ofrojë edhe programin e tyre televiziv.

• Galliani ra në kontakt edhe me agjentin e Paulo Dybala, i cili u largua nga Juventusi si lojtar i lirë.

•‎ “Monza” i ofroi mesfushorit 26-vjeçar uruguaian të “Cagliari” Naitan Nandez.

• Klubi është gjithashtu i interesuar për sulmuesin 25-vjeçar të Real Madridit, Borja Mayoral.

• Mesfushori i Romës, Gonzalo Villar.

• Monza është gjithashtu i interesuar për dy mbrojtës, Kaan Ayhan të Sassuolos dhe Oscar Mingesa të Barcelonës. Tashmë janë duke u zhvilluar negociatat me katalanasit.

Në përgjithësi, do të ketë arsye të mjaftueshme për ta ndjekur më nga afër Monzën sezonin e ardhshëm. Nëse, sigurisht, fushata e transferimit ka sukses. /albeu.com/