Momenti kur ushtarët ukrainas shtrinë rusët përtokë në Kharkov (VIDEO)

Një video e ushtarëve të kapur të shtrirë përtokë u shfaq në rrjetin social Twitter.

Sipas gazetarit të Kievit Independent, Ilya Ponomarenko, ushtarët rusë në fjalë u kapën nga ushtria ukrainase pranë Kharkovit.

“Ushtria ruse ka ardhur të na vrasë fëmijë”, bërtiti njëri nga ushtarët ukrainas.

Kujtojmë se Rusia filloi pushtimin e Ukrainës fqinje më shumë se një muaj më parë. /albeu.com/

Apparently, yet another group of Russian POWs taken near Kharkiv: pic.twitter.com/Fils5SP518

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 27, 2022