Momenti kur ushtarët ukrainas bombardojnë tankun rus në Mariupol (VIDEO)

Një video po qarkullon në rrjetet sociale, teksa është filmuar momenti i shkatërrimit të një tanku rus.

Video është regjistruar nga ekipi i televizionit kinez Phoenix, gjashtë kilometra larg korridorit humanitar në Mariupol.

Gazetarët raportuan shkatërrimin e tankut rus gjatë lëvizjes së tyre nga Ukraina lindore në Mariupol më 6 maj.

Chinese TV crew captures Russian tank turret going rocketing into the sky. A design flaw in many Russian tanks is that the ammo store is directly underneath the turret – if a hit detonates it, the turret goes straight up, sometimes reaching extremely impressive heights, like here pic.twitter.com/Flli1DK4t3

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) May 11, 2022