Momenti kur marina iraniane merr peng 2 anijet greke (VIDEO)

Kanë dalë pamjet nga momenti i sekuestrimit të dy cisternave greke në Gjirin Persik.

Pamjet janë transmetuar nga mediat shtetërore iraniane.

Anija “Delta Poseido” ka një ekuipazh prej 25 personash, duke përfshirë dy grekë, ndërsa anija “Prudent Warrior” ka ekuipazh prej 23 personash, midis tyre 8 grekë dhe një qipriot.

Autoritetet iraniane sekuestruan dy anijet greke të shtunën e 28 majit, kur dy helikopterë të marinës iraniane u ulën në dy anijet greke, prangosën ekuipazhet për të çuar cisternat në ujërat territoriale iraniane.

‼️🇮🇷🇬🇷Iranian state media released video footagefrom the seizure of Greek oil tankers in the waters of the Persian Gulf by the Iranian Navy‼️ pic.twitter.com/tqHUmXIg9o

— AZ OSINT (@AZmilitary1) May 30, 2022