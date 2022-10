Momenti kur Cristiano i mohon Ten Haag një zëvendësim në minutën e 85-të (VIDEO)

Çështja që lindi mes Cristiano Ronaldos dhe Erik Ten Haag tashmë konsiderohet e përfunduar.

Pasi portugezi u ndëshkua Cristiano nga trajneri i tij për refuzimin për të bërë një zëvendësim në fund të lojës kundër Tottenham, ai u rikthye në stërvitje te Manchester United

Megjithatë, ajo që ndodhi saktësisht atë natë në “Old Trafford” është diçka që vazhdon të preokupojë mediat.

Në këtë kuadër është publikuar një video përkatëse nga pankina e “djajve të kuq” në momentin kur Ten Haag i kërkon portugezit të futet në ndeshje.

Kështu ai i bën me shenjë Ronaldos, por numri 7 refuzon dhe pasi ka zbritur në fushë për t’u dhënë dorën lojtarëve që kanë dalë si zëvendësues, ai niset për në dhomën e zhveshjes në minutën e 87-të. /G.D albeu.com/

So this is basically how the Ronaldo & Ten Hag situation unfolded then? pic.twitter.com/OKmNw1GrGq

— 𝗧𝗲𝗻 𝗛𝗮𝗴’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇳🇱 (@TenHagBalI) October 25, 2022