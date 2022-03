Një autokolonë ruse në Ukrainë, është shkatërruar nga ushtria ukrainase.

NEXTA ka publikuar disa foto dhe video nga ky sulm, ku shihen tanket dhe automjetet e shkatërruara ruse.

Kjo ngjarje ka ndodhur në rajonin Sumy.

Warehouses is burning in #Sumy after a missile attack! #Ukraine #Russia pic.twitter.com/jdxIbSCMp6

— 🇺🇦❌🇷🇺Russia vs. Ukraine Updates🚨 (@24_World_News) March 18, 2022