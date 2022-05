Momente prekëse, Dybala shpërthen në lot në ndeshjen e fundit në “Allianz” (VIDEO)

Juventus luajti mbrëmjen e djeshme ndaj Lazios dhe Dybala bashkë me Chiellinin luajtën ndeshjen e tyre të fundit në shtëpinë e Juventus.

Ata të dy u nderuan para ndeshjes, por Dybala nuk ka arritur dot të mbajë lotët në fushë. Argjentinasi u prek shumë, më shumë se çfarë kemi parë ndonjëherë.

Tifozët në stadium duartrokitën pa pushim për thë dhe Chiellinin, pasi ata kanë qënë themele për këtë ekip./ h.ll/albeu.com

Paulo Dybala could not hold back the tears after playing his final home game for Juventus 😢❤️

(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/G4yJj3oNc9

— B/R Football (@brfootball) May 16, 2022