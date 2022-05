Moment historik, parlamenti finlandez voton pro aplikimit për anëtarësim në NATO

Parlamenti finlandez ka votuar pro aplikimit për anëtarësim në NATO.

“Parlamenti mbështet kërkesën e Finlandës për anëtarësim në NATO. Parlamenti miratoi qëndrimin në përputhje me raportin e Komisionit të Punëve të Jashtme pas votimit 188-8 pro”, shkruhej në llogarinë zyrtare të parlamentit, në Twitter.

Parliament supports Finland’s application for NATO membership. Parliament adopted the position in accordance with the Foreign Affairs Committee report after a vote 188-8 in favour.

Parliament requires that the Govt keeps it informed of the progress of the membership process.

