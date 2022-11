Moment historik i NASA, anija kozmike Artemis 1 mbërrin në Hënë

Anija kozmike Artemis e NASA-s ka mbërritur në Hënë, ku kapsula Orion përfshiu 130 km mbi sipërfaqen hënore dhe tani do të fillojë të hyjë në një orbitë më të madhe.

Sipas BBC, mjeti ishte jashtë kontaktit për 34 minuta gjatë kësaj manovre, e cila filloi në orën 12:44, pasi ndodhi në anën e largët të Hënës. Ndërsa sinjali u kthye, anija kozmike dërgoi një imazh të Tokës. NASA thotë se deri më tani misioni ka “tejkaluar pritshmëritë” që nga nisja e javës së kaluar.

Drejtori i fluturimit të NASA-s, Zebulon Scoville tha se kjo është një nga ato ditë për të cilat kanë menduar dhe ëndërruar për një kohë të gjatë.

“Këtë mëngjes sapo pamë Tokën të vendosur pas Hënës ndërsa ne marrim automjetin tjetër të vlerësuar nga njerëzit rreth hënës, duke u përgatitur për të sjellë njerëzit atje brenda pak vitesh. Ky është një ndryshim i lojës.”-tha ai.

Anija kozmike zmadhoi vendet e uljes së Apollo 11, 12 dhe 14 ndërsa po afrohej afër. Misioni Artemis filloi të mërkurën nga Qendra Hapësinore Kennedy në Florida, me lëshimin e raketës më të fuqishme që ka ndërtuar ndonjëherë NASA. Ai e vendosi Orionin në një shteg drejt Hënës. Kapsula tashmë ka dërguar disa selfie gjatë udhëtimit të saj.

Për shkak se ky është një fluturim provë, asnjë astronautë nuk është në bord këtë herë, në vend të kësaj tre mekanizma, të mbuluar me mijëra sensorë, po bëjnë udhëtimin.

“Këta sensorë po marrin një ide nëse mjedisi do të jetë në rregull për njerëzit. Pra, ka gjëra të tilla si sensorët e rrezatimit, sensorët e lëvizjes, përshpejtuesit – gjëra për të cilat ne si ngarkesë njerëzore do të kujdesemi shumë,” shpjegoi astronautja e Nasa-s Zena Cardman.

Pas këtij fluturimi të afërt, Orioni tani do të lëkundet shumë më larg ndërsa fillon të rrotullohet rreth Hënës. Më 26 nëntor, ai do të thyejë rekordin e distancës së Apollo 13 kur të arrijë 400,171 km nga Toka. Dy ditë më vonë, ajo do të ketë udhëtuar më shumë se 430,000 km nga planeti ynë, më e largëta që ka fluturuar ndonjëherë një anije kozmike e ndërtuar për njerëzit. Pas kësaj, kapsula do të fillojë udhëtimin e saj për në shtëpi, përsëri drejt Hënës dhe më pas në Tokë me një spërkatje të planifikuar poshtë në Oqeanin Paqësor më 11 dhjetor.

Agjencia Evropiane e Hapësirës po monitoron gjithashtu me kujdes anijen. Është ndërtuar moduli i shërbimit të Orionit, i cili siguron fuqinë dhe shtytjen për udhëtimin.