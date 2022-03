Modric “ngrin” Messin, ndërhyrja fantastike e kroatit çmend “pleshtin” (VIDEO)

Eleminimi i PSG nga Champions League nga skuadra e Real Madrid ka marrë vëmendjen e mediave. Karim Benzema bëri të pavlefshëm dy golat e Kylian Mbappe që i kishte shënuar në dy ndeshjet, teksa sulmuesi madrilen shënoi në “Santiago Bernabeu” tripletë për të detyruar francezët ti thënë mirupafshim këtij komepticioni.

Nëse Benzema shënoi 3 gola, padiskutim vëmendje mori edhe Luka Modric, i cili ishte një nga më të dalluarit në këtë sfidë. Edhe pse është 36-vjeç ai në fushën e lojës luajti si të ishte një lojtarë i ri.

Por, paraprakisht, Luka Modric bëri një ndërhyrje të pastër në Messin, e cila u duartrokit nga të gjithë. Aq sa ishte spektakolare ndërhyrja, ishte pa dyshim edhe reagimi i Messit pas ndërhyrjes.

Ai u ngrit menjëherë në këmbë dhe dha një shikim akull të ftohtë, dhe duket se Modric “ngriu” argjentinasin.

Ky moment po bën xhiron e rrjetit, ndërsa është bërë virale duke marrë edhe shumë “Like”./ h.ll/albeu.com

Your goat getting sluttered by 36 years old Luka Modric, at this juncture I think it is logical to call Modric a wine that gets better with age while Messi is an old truck that needs to be parked pic.twitter.com/Rinb4xftQv

— 𝔸𝕃ℙℍ𝔸 ℝ𝔸𝕐 𓃵  (@itz_rayven1) March 10, 2022