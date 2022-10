Mjekët vendosin “dorën në zjarr” për këtë recetë, rrush të thatë në ujë, çfarë ndodh me trupin

Mëlçia është organi që pastron trupin nga toksina dhe eliminon jashtë këtij të fundit substancat e dëmshme. Një regjim i pashëndetshëm ushqimor, konsumi i tepruar i alkoolit, ushqimeve të skuqura, me shumë kripë, apo sheqer, ngadalësojnë gjithashtu punën e “motorrit të organzimit”. Këto zakone mund të shkaktojnë dëmtime të mëlçisë me kalimin e kohës, ndaj sot Living do t’ju tregojë recetën që përmirëson funksionet metabolike të mëlçisë duke pastruar vetë këtë të fundit nga helmet. Ekspertët besojnë se uji i rrushit të thatë nxit disa procese biokimike në mëlçi, të cilat rrisin efektivitetin e largimit të toksinave nga qarkullimi i gjakut. Mineralet dhe vitaminat e rrushit shërbejnë si një central elektrik ushqyes për mëlçinë. Pas këtij trajtimi në vetëm 4 ditë do të përmirësoni tretjen tuaj dhe do të ndiheni më energjikë.

Përbërësit:

150 gram Rrush i thatë

2 gota Ujë (400 ml)

Përgatitja:

Shpëlajeni rrushin e thatë me ujë të bollshëm, ndërkohë vini në zjarr dy gota ujë të vlojnë. Shtoni rrushin e thatë dhe lëreni të ziejë për 20 minuta.Lëreni pijen të pushojë gjatë natës . Të nesërmen largoni rrushin e thatë nga ena me ujë dhe pini një gotë 30 minuta para se të hani mëngjes. Duhet pirë me stomakun bosh.

Shënime:

Ndiqni këtë regjim për të paktën 4 ditë. Ju mund të përdorni këtë trajtim të paktën një herë në muaj, dhe nuk ka efekte anësore negative. Pjesa më e rëndësishme është që ju të merrni të gjitha përfitimet e rrushit të thatë, duke shmangur përmbajtjen e tyre të lartë të sheqerit.