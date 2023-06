Mister me kafkën e gjetur pranë varrezave në Berat, dyshimet e policisë

Detaje të teja kanë dalë në lidhje me kafkën, që u gjete ditën e djeshme në afërsi të varrezave të të Burdulliasit në Berat.

Kafka i përkiste një gruaje.

Kafka e dekompozuar ishte future në një qese plastike, e cila ishte lidhur dhe ishte hedhu pranë varrezave. Sipas hulumtimeve të deritanishme, nga këqyrja e të gjitha varreve në këto varreza nuk janë të dëmtuara, ndërsa mendohet se kafka është hedhur aty, raporton gazetarja, Eneida Petova.

Kafka e dekompozuar është transportuar pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore, kur edhe do të kryen ekzaminimet e nevojshme që do të përcaktojnë identitetit e saj. Të njëjtat burime konfirmojnë se po punohet nëpërmjet kamerave të sigurisë në këtë zonë, por duke qenë se bizneset dhe shtëpitë pranë varrezave nuk kanë kamera, zbardhja e detajeve do të jetë e vështirë.

Ndërkohë, identifikimi i personit që i përkasin eshtrat do të bëjë të mundur dhe hetimet për pas të rrethanave të ngjarjes./albeu.com/