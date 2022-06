“Mish do të të hyjë, jo plumb”, babai që abuzonte me vajzat e tij arrestohet nga policia pas denoncimit të “Piranjave”

Kjo ngjarje solli shumë reagime, madje kishte dhe nga ata që u shprehët skeptikë, madje edhe duke akuzuar se e gjitha ishte një teatër, por mbas videos së sotme, çdo kush do të kthejë mbrapsh fjalët që ka thënë.

“Piranjat” nisur nga denoncimi i vajës 17-vjeccare se babai i saj veprimet që kryen me të dhe motrën e bën dhe me vajza të tjera, ka bërë që “Piranjat” të infiltrojnë menjëherë agjenten, e cila shtiret si 14-vjeçare, dhe babai monstër bie menjëherë në kurth.

Ai nis dhe i kërkon menjëherë seks vajzës së “mitur”, ndërkohë që në krahun tjetër “Piranjat” janë vënë në lëvizje duke marrë vajzën e dytë dhe djalin nga shtëpia e babait monstër, por edhe gruan që jetonte me të.

Pas kësaj, “Piranajt” kontaktuan dhe me policinë, duke arrestuar babain monstër i cili tashmë do të përballet me drejtësinë.