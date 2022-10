Kombëtarja shqiptare e futbollit luan sot miqësoren me Arabinë e Saudite e cila me kusht të vënë nga kundërshtarët do të luhet me dyer të mbyullura në Abu-Dhabi.

Kjo është një ndeshje ku trajneri Edi Reja do të provojë dhe vlerësojë më mirë futbollistë të kampionatit shqiptar.

Formacioni i Shqipërisë:

Kastrati; Gurisht, Bitri, Turkaj, Marku, Mala; Deliu, Mucolli, Hadroj; Cikaleshi, Xhixha./albeu.com