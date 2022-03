Ministria e Jashtme ruse u kërkon vendeve të tjera të mos furnizojnë me armë Ukrainën

Maria Zakharova, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, u ka kërkuar vendeve të BE-së dhe NATO-s të ndalojnë dhënien e armëve mbrojtëse Ukrainës.

Ajo thotë se rrezikon sigurinë e avionëve të pasagjerëve në rajon.

Mbretëria e Bashkuar është ndër vendet që furnizojnë Ukrainën me ndihmë mbrojtëse kundërajrore dhe antitank, në një përpjekje për ta ndihmuar atë të shmangë sulmet ushtarake ruse.

Dje, Sekretari i Mbrojtjes Ben Wallace tha se Mbretëria e Bashkuar ishte e kujdesshme për të mbajtur dërgesat brenda fushës së mbrojtjes, në mënyrë që të mos hynte pa dashje në luftë.

💬 Maria #Zakharova: We call on #EU & #NATO countries to stop the thoughtless flooding of the unviable #Kiev regime with the latest weapons systems in order to avoid enormous risk to intl civilian aviation & other means of transport in Europe & beyond.

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 10, 2022