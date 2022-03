Ministria e Jashtme e Rusisë: Rusia dhe SHBA duhet të kthehen në marrëdhëniet e Luftës së Ftohtë

Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë se Rusia dhe SHBA duhet t’i kthehen parimit të bashkëjetesës paqësore siç bënë gjatë Luftës së Ftohtë , raporton Reuters duke cituar agjencinë e lajmeve Ifax.

Momentalisht përpos koridoreve humanitare, që edhe këto po shoqërohen me probleme, mund të quhen një avancim i vogël pozitiv, situata dhe qëllimit e Putin duket ëe vështirë për tu ndryshuar.

Raundet e bisedimeve mes dy palëve do të vazhdojnë, por në 3 të shkuarat ka pasur shumë pak avancim.

Macron dhe Scholz do të zhvillojnë ditën e sotme një bisedë telefonike me presidentin e Kinës i cili mund të bëjë ndërmjetësin për vendosjes e paqes mes vendeve.

