Ministria e Financave publikon raportin, qeveria dështon të justifikojë me punime pagesat për inceneratorin e Tiranës

Ministria e Financave, publikoi raportin e Monitorimit të Kontratave Koncesionare, por për disa objekte si inceneratori i Tiranës raporti u ndal, vetëm te pagesat pa shpjeguar se çfarë punimesh janë bërë në objekt.

Raporti Vjetor i Përmbledhur (RVP), është një dokument i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, që përfshin mbledhjen dhe raportimin e të dhënave të ecurisë dhe performancës financiare dhe jofinanciare të kontratave të koncesionit/PPP, i cili synon të sigurojë për risqet kryesore fiskale nga kontratat e koncesionit/PPP, janë identifikuar dhe raportuar në mënyrë sistematike.

Por për shumë nga kontratat, informacioni është i pjesshëm vetëm për pjesën e pagesave, pasi autoritetet kontraktore hezitojnë të çojnë informacion të Ministria e Financave.

Inceneratori i Tiranës, që është një çështjet me të bujshme të korrupsionit që ka çuar pas hekurave zyrtarë të lartë dhe ish ministria.

Ministria e Financave, sqaroi se me vendimin të datës 28.07.2023 tё Gjykatës sё Posaçme tё Shkalles sё Parё pёr Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, ёshtё vendosur masa e sekuestros pёr pasuritё e shoqёrisё “Integrated Energy BV S.P.V” sh.p.k dhe shoqёrisё “Integrated Technology Servis” sh.p.k, shoqёri tё cilat administrohen nga Agjencia e Administrimit tё Pasurive tё Sekuestruara dhe Konfiskuara, nё zbatim te legjislacionit nё fuqi pёr administrimin e pasurive tё sekuestruara dhe konfiskuara.

Me ketë tagër Agjencia e Pasurive të Konfiskuara, në varësi të Ministrisë së Brendshme, do të duhet të zhvillojë punimet në objekt përderisa merr financimet ose t’i riktheje serish fondet në buxhet.

Agjencia e Pasurive të Konfiskuara e cila në ombrellën e saj ka një seri biznesesh shtetërore dhe private për të administruar po merr fondet buxhetore teksa objekti nuk po ndërtohet. Nga ky institucion nuk ka të dhëna se çfarë bëhet me pagesat, ndërsa në raportin e financave jepet raportimi i Autoritetit Kontraktor.

Sipas skedës aktuale të koncesionit për inceneratorin e Tiranës, Autoriteti Kontraktues i këtij koncensioni janë : Ministria e infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Autoritet i Përfshirë është Bashkia e Tiranës dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore Qarku Tiranë (shiko tabelën e mëposhtme).

Vlera e investimit është 17,1 miliardë Lekë dhe Data e fillimit të kontratës është 31 Gusht 2017. o Kohëzgjatja e kontratës është 30 vjet dhe faza aktuale e projektit cilësohet “Ndërtim & Operim”.

Të dhënat e tjera nga Data Baza Lokale e Spending Data Albania tregojnë se nga data 1 janar deri më 17 prill 2024 nga Drejtoria e Thesarit në Ministrinë e Financave janë kryer 392,334,823 lekë pagesa (3,8 milionë euro).

Inceneratori i Tiranës, një vepër që nuk ekziston dhe procesi është nën hetim dhe sekuestro nga SPAK, do të financohet nga taksat e shqiptarëve me 1,27 miliardë lekë (12 mln euro) këtë vit, me rritje gati 20% nga viti 2023, sipas parashikimeve në buxhetin 2024.

Deri në mes të prillit janë paguar 30% e fondeve të planifikuara këtë vit për inceneratorin, teksa fondet për investimet kapitale thuajse janë bllokuar.

Të dhënat nga bilancet tregojnë se Integrated realizoi 9,9 miliardë lekë të ardhura gjatë periudhës 2017-2022, nga të cilat 2,7 miliardë lekë (23,8 milionë euro ishin fitime).

Të dhënat referojnë se përveç fondeve për investimin e inceneratorit, kompania ka përfituar pagesa nga bashkitë e Durrësit, Kavajës, Tiranës për administrimin e mbetjeve.

Bashkia e Durrësit, përbën një rast unik se si mbi gjysmën e të ardhurave që ajo mbledh vetë e shpenzon vetëm për një zë, për mbrojtjen e mjedisit (kryesisht pastrimi mbeturinave).

Në vitin 2022, të ardhurat e veta të Bashkisë (nga taksat e tarifat e taksat e ndara) ishin 1.53 miliardë lekë, me rënie 3% në krahasim me vitin e mëparshëm, sipas të dhënave nga Co-Plan.

Rritja e shpenzimeve për mbrojtjen e mjedisit, erdhi pas mbylljes së depozitimit të Porto Romanos dhe dërgimit të mbetjeve në inceneratorin e Sharrës në Tiranë.

Sipas kontratës, që qeveria ka me koncesionarin e plehrave në Sharrë, kosto e depozitimit të mbetjeve është 29.05 euro/ton për të gjithë kohëzgjatjen e koncesionit.

Të dhënat nga pasqyrat financiare tregojnë se të ardhurat e integrated Energy B.V. S.P.V.” ishin shumë më të lata se, të dhënat nga thesari i Ministrisë së financave, për shkak se përveç fondeve për investimin e inceneratorit kompania ka përfituar pagesa nga bashkitë e Durrësit, Kavajës, Tiranës për administrimin e mbetjeve/ Monitor