Ministri Manja: Paga e policëve të Burgjeve barazohen me pagat e Policisë së Shtetit

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja njoftoi se policët e burgjeve do të përfitojnë rritje pagash. Ai tha se paga e tyre do të jetë e njëjtë me atë punonjësve të Policisë së Shtetit.

“Paga e policëve të Burgjeve barazohen me pagat e Policisë së Shtetit”, tha Manja.