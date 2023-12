Ministri italian Tajani viziton sot në Shqipërinë, në fokus marrëveshja për emigrantët

Ditën e sotme, ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, do të vizitojë Shqipërinë, ndërsa do të takohet edhe me kryeministrin Edi Rama.

Fokusi i kësaj vizite, është çështja e marrëveshjes mes dy vendeve për emigrantët.

Ministri i Jashtëm Italian, pritet të vizitojë gjithashtu edhe Shëngjinin.

Kujtojmë se Gjykata Kushtetuese në 13 dhjetor, mori në shqyrtim kërkesën e bërë nga 30 deputetë të grupit Bardhi-Berisha kundër marrëveshjes me Italinë për emigrantët afrikanë, duke sjellë automatikisht pezullimin e saj deri në një vendim përfundimtar të dhënë nga gjykata.

Seanca e parë, pritet të mbahet në 18 janar, 2024 ku palët do të paraqesin pretendimet e tyre dhe më pas brenda 3 muajve, Gjykata Kushtetuese duhet të marrë një vendim mbi marrëveshjen.

Kryemistrja italiane, Giorgia Meloni u shpreh se e respektonte vendimin e gjykatës dhe se do të priste deri në një vendim përfundimtar.

Sipas marrëveshjes porti i zbarkimit do të jetë Shëngjini, ndërsa Gjadri do të jetë kampi ku do të ndërtohet vendqëndrimi i tyre.

Kapaciteti maksimal pritës është 3 mijë shtretër.