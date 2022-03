Ministri i Mbrojtes së Rusisë pëson atak kardiak? (FOTO LAJM)

Sergei Shoigu pësoi një atak kardiak, pas një debati të ashpër me presidentin rus, i cili e fajësoi atë për dështimin e “operacionit ushtarak” në Ukrainë, sipas një deklaratë të këshilltarit të qeverisë së Kievit.

Nga ana tjetër, ministri rus i Mbrojtjes u shfaq për herë të parë në publik pas dy javësh, sipas disa fotove të publikuara ditën e sotme. Ministria e Mbrojtjes ka publikuar sot një video ku shihet Soigu duke folur në një takim për buxhetin e armatimeve të Rusisë.

Anton Herastshenko, i cili punon për Ministrinë e Brendshme të Ukrainës, në një postim në rrjetet e tij sociale tha se ministri rus i Mbrojtjes pësoi një atak kardiak pas një debati me Putin dhe u shtrua në një spital ushtarak.

Hera e fundit që ministri i mbrojtjes u shfaq në pubkik ishte në 11 mars, duke ngritur disa skenarë për një krizë në marrëdhëniet e tij me Vladimir Putin. Dy ditë më parë, më 24 mars, Shoigu u shfaq në një vide me presidentin rus në pamjet e publikuara nga RIA, por nuk u dëgjua asnjë fjalë e tij.

Sipas Daily Mail , për shkak të detajeve të ndryshme në materialin e publikuar, shumë prej tyre shprehën dyshime për vërtetësinë e videos, duke lënë të kuptohet se Kremlini publikoi një video të falsifikuar për të hedhur poshtë zërat.

Pamjet e publikuara sot nga Ministria ruse e Mbrojtjes nuk kanë një datë, por në to ministri i referohet një takimi me ministrin e Financave, i cili sipas agjencive të lajmeve ruse u zhvillua dje.

Kremlini gjithashtu hodhi poshtë vlerësimet shëndetësore të ministrit. Sergei Shoigu është një person me dalje të shpeshta publike. Putin dhe ai janë shfaqur shpesh së bashku në udhëtimet e tyre në Siberi, duke pirë çaj ose duke mbledhur kërpudha./abcnews.al

It took two weeks, but Russia has finally released a slightly more convincing proof-of-life video of Sergei Shoigu after the defense minister vanished without explanation pic.twitter.com/tt3db5PoyW

— max seddon (@maxseddon) March 26, 2022