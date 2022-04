Ministri i Jashtëm ukrainas thirrje NATO-s: Na duhen ndihma juaj tani, përndryshe shumë do vdesin

Ministri i Jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba i bën thirrje NATO-s që të marrë vendime të shpejta për mënyrën më të mirë për të ndihmuar në ndalimin e forcave të Presidentit Putin.

“Ose ju na ndihmoni tani, dhe unë po flas për ditë jo javë, ose ndihma juaj do të vijë shumë vonë dhe shumë njerëz do të vdesin, shumë civilë do të humbasin shtëpitë e tyre, shumë fshatra do të shkatërrohen, pikërisht sepse kjo ndihmë erdhi shumë vonë. .”

Sanksionet e reja janë rënë dakord nga SHBA-ja dhe Britania e Madhe këtë javë, por anëtarët e BE-së ende nuk kanë rënë dakord për propozimet e saj të fundit, dhe Kuleba dëshiron që të gjitha sanksionet të shkojnë më tej sesa kanë bërë tashmë, duke përfshirë një ndalim të naftës dhe gazit rus.

Ai thotë se mizoritë e parë në Bucha dhe pjesë të tjera të Ukrainës veriore të pushtuara së fundmi nga forcat ruse janë “vetëm maja e ajsbergut” të krimeve të supozuara të luftës të kryera nga ana e Putinit.

Situata është “shumë, shumë më keq” në Mariupol, shton ai./albeu.com