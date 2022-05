Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov do të vizitojë Beogradin më 7 qershor

Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, do të zhvillojë një seri takimesh me lidershipin shtetëror serb, mes tyre edhe me presidentin Aleksandër Vuçiç.

Takimet do të mbahen në kuadër të vizitës së tij në Beograd dhe në tavolinë pritet të jenë të gjitha temat e ndezura, nga ngjarjet në Ukrainë te qëndrimi i Serbisë ndaj kësaj krize, përmes situatës në rajon dhe bashkëpunimit ekonomik.

Lajmin e bënë të ditur mediat serbe, të cilat thonë se kjo është vizita e parë e një zyrtari të lartë rus në Serbi që nga shpërthimi i luftës në Ukrainë dhe vjen në një kohë kur Bashkimi Evropian po përgatit paketën më të ashpër të sanksioneve, ndërkohë Serbia është i vetmi në Evropë që nuk i është bashkuar deri tani.

Ardhja e Lavrov do të jetë një mundësi për të sqaruar më tej qëndrimin e Moskës për Kosovën, duke pasur parasysh deklaratat e fundit të presidentit rus Vladimir Putin dhe zyrtarëve të tjerë rusë, të cilët e krahasuan situatën në Donbas me provincën jugore serbe.

Temë sigurisht që do të jetë Bosnja dhe Hercegovina, pra presionet ndaj të cilave është e ekspozuar Republika Srpska. Lavrov ka planifikuar të vizitojë edhe BeH-në, por nuk do të mund ta bëjë këtë, duke pasur parasysh se Sarajeva së fundi iu bashkua sanksioneve të BE-së kundër Moskës, nga të cilat lidershipi i Republikës Srpska u distancua, duke deklaruar se vendimi është marrë. në mënyrë të paligjshme.

Ndërkaq, ministri Lavrov duhet të marrë pjesë edhe në pritjen me rastin e Ditës së Rusisë, e cila do të organizohet nga Ambasada ruse në Beograd më 7 qershor. Gjithashtu, në periudhën e ardhshme pritet që edhe zyrtarë nga perëndimi të vizitojnë Beogradin.