Ministri i Jashtëm italian akuzon partinë e tij për minimin e përpjekjeve për të mbështetur Ukrainën

Ministri i Jashtëm i Italisë, Luigi Di Maio, ka akuzuar partinë e tij për minimin e përpjekjeve të qeverisë për të mbështetur Ukrainën në mes të pushtimit të vazhdueshëm të Rusisë.

Në një deklaratë, Di Maio tha se qeveria duhej të mbronte vlerat e demokracisë dhe lirisë, duke shtuar se ndërsa të gjithë donin paqen, presidenti rus Vladimir Putin po ndiqte luftën.

Ai vazhdoi duke thënë se anëtarët e partisë së tij Lëvizja 5-Yje po e sulmonin atë me “urrejtje” dhe po i shkaktonin telashe qeverisë dhe qëndrimit të saj me partnerët e saj në BE.

“Ky është një qëndrim i papjekur që tenton të krijojë tensione dhe paqëndrueshmëri brenda qeverisë,” tha ai.

Komentet vijnë pasi kryeministri i Italisë Mario Draghi përballet me një votim të rëndësishëm në parlament të martën mbi Ukrainën, me disa anëtarë me 5 yje që kërkojnë të kufizojnë Italinë nga dërgimi i mëtejshëm i armëve në Kiev.