Ministri i Jashtëm i Ukrainës u kërkon aleatëve të vendosin për garancitë e sigurisë

Ministri i Punëve të Jashtme të Ukrainës, Dmytro Kuleba, u ka kërkuar aleatëve të vendit që “të vendosin se cilat garanci sigurie janë të gatshëm të ofrojnë”.

Në një postim në Twitter, ai tha se Ukraina kishte hequr dorë nga armët e saj bërthamore “për hir të paqes botërore”, por ishte lënë e pambrojtur si rezultat.

“Ne atëherë kemi trokitur në derën e NATO-s, por ajo nuk e hapi kurrë” shkruan ndër të tjera Kuleba./albeu.com

Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2022