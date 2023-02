Ministri i Jashtëm i Serbisë në SHBA, vizitë treditore në Uashington

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq do tvzhvillojë një vizitë në Shtetet e Bashkuara tëAmerikës ku dhe do të takohet me Derek Chollet, këshilltar i lartë i Departamentit amerikan të Shtetit si dhe me Gabriel Escobar, të dërguarin special të Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor.

Me anë të një njoftimi në zyrën e tij për mediat ai do tëqëndrojë në SHBA si dhe do të marrë pjesë në “Lutjet e Mëngjesit”.

Këto takime vijnë pikërisht në kohën e intensifikimit të diskutimeve për krijimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe./Albeu.com/