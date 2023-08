Miliarderi turk aksidentohet me familjen në Greqi, rëndë në spital

Biznesmeni i njohur turk Ali Sabanci dhe bashkëshortja e tij kanë pësuar një aksident të rëndë mbrëmjen e djeshme në ishujt grekë. Mediat lokale raportojnë se ngjarja ndodhi në ishull Leros teksa biznesmeni, bashkë me bashkëshorten Vuslat Dogan Sabanci dhe fëmijët e tyre po lëviznin me shpejtësi me një skaf duke u përplasur me shkëmbinjtë.

Sabancı çifti denizde kaza geçirdi. Yunanistan’da tatildeyken denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı yaralandı. Ağır yaralı Ali Sabancı, İstanbul’da özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Vuslat Doğan Sabancı da aynı hastaneye sevk edildi. pic.twitter.com/B3oz1eWejx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 25, 2023

Mësohet se biznesmeni është në gjendje të rëndë shëndetësore, po ashtu edhe bashkëshortja, ndërkohë që fëmijë munden të hidheshin nga skafi para përplasjes.

Mediat greke kanë publikuar pamje nga skafi, i cili duket i copëtuar në pjesën e përparme të tij.

Ali Sabanci është një ndër biznesmenët më të mëdhenj në Turqi, i njohur edhe si një oligark pranë qeverisë atje. Ai është pronari i kompanisë ajrore “Pegasus Airlines” dhe i shumë bizneseve të tjera në Turqi dhe më gjerë. /albeu.com