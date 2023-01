Milani me portier të ri, Deviz Vazques gati të vishet “kuqezi”

Milani ka gjetur një portier të ri në kampionatin e Paraguajit.

Kuqezinjtë kanë nënshkruar me 24-vjeçarin kolumbian Davis Vazquez, me transferimin që do të zyrtarizohet në formën e një transferimi të plotë nga klubi paraguajian Guarani .

Ndërkaq, Milani ka dashur ta marrë Vasquez-in pa marrë parasysh dëmtimin e portierit Mike Maignan. /albeu.com