Miksimi i fjalëve të huaja me Shqipen, Shkutaj: kërkoi te merren masa nga institucionet dhe shteti për rregullim te situatës

Rritja e zhvillimit teknologjik dhe përdorimi i intensiv i rrjeteve sociale kanë sjellë një trysni të lartë në lidhje me përdorimin e fjalëve të huaja dhe shpesh herë me një lloj miksimi të tyre me gjuhën shqipe.

Profesor Gjobvalin Shkutaj pjese e nismës “Fol shqip” shprehet se është e vështire pastrimi i fjalëve te huaja ne përditshmëri, por dëshira për te shprehur modernitetin ne këtë mënyrë nuk është rruga e duhur.

Ai shprehet se gjendja nuk është alarmante, por kërkoi te merren masa nga institucionet dhe shteti për rregullim te situatës

Vrulli i zhvillimeve teknologjike duket se ka prekur edhe gjuhen, fjalët e huaja te miksuar ne gjuhen shqipe janë nje shqetësim.