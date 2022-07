Mike Tyson bën deklaratën e madhe: Po më vjen fundi, paratë nuk janë asgjë në këtë botë

Mike Tyson mendon se ditët e tij janë të numëruara dhe ai do të vdesë ‘shumë shpejt’.

Ish-kampioni i boksit 56-vjeçar bëri komentet e frikshme në podkastin e tij “Hotboxin”. Tyson po fliste me terapistin Sean McFarland i cili ishte i ftuar dhe biseda shkoi drejt vdekjes.

Iron Mike tha: “Ne të gjithë do të vdesim një ditë sigurisht. Pastaj, kur shikoj në pasqyrë, shoh ato pika të vogla në fytyrën time. Unë them, “Uau. Kjo do të thotë se data ime e skadencës po afrohet, shumë shpejt”.

56-vjeçari vazhdoi të diskutojë paratë dhe ndjenjën e rreme të sigurisë që mund të ofrojë. Ai u tha dëgjuesve të tij se “paratë nuk janë asgjë për mua” dhe nuk e përkufizojnë lumturinë.

Tyson tha: “Unë gjithmonë u them njerëzve, ata mendojnë se paratë do t’i bëjnë të lumtur, nuk kanë pasur kurrë para, kur keni shumë para, nuk mund të prisni që askush të mos ju dojë. Si do të të rrëfej dashurinë time kur të kesh 500 miliardë dollarë? Ndjenja e rreme e sigurisë. Ju besoni se asgjë nuk mund të ndodhë. Ju nuk besoni se bankat mund të shemben.

Ju besoni se jeni i pathyeshëm kur keni shumë para, gjë që nuk është e vërtetë. Prandaj unë gjithmonë them se paratë janë një ndjenjë e rreme sigurie.

Çfarë është siguria? Une nuk e di. Kur vendosni para në bankën tuaj dhe merrni një çek çdo javë dhe mund të jetoni për pjesën tjetër të jetës tuaj, a është kjo siguri?

Kjo do të thotë që nuk do të sëmuresh, nuk mund të goditesh nga një makinë? Nuk mund të hidhesh nga një urë. Nuk e di. A është siguri?

A mund t’ju sigurojnë paratë nga kjo?”/ është shprehur legjenda e boksit botëror./ h.ll/albeu.com