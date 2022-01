Meterologia e njohur zbulon DATAT kur do të bie dëborë në Tiranë dhe gjithë Shqipërinë

Fundjava që kemi para pritet të surprizojë me temperaturat duke na servirur deri në 4 gradë celcius më shumë në vendin tonë. Por java e ardhshme do të kthehet sërish në dimër dhe temperaturat do të ulen me poshte se -10°C.

Meterologia e njohur, Tanja Porja ka shuar kureshtejn e të gjithëve gjatë dimrit.

A do të bie borë në Tiranë dhe vendet e tjera të Shqipërisë?

Për muajin janar shanset janë 100% që debora të prek Shkodrën dhe Lezhën. Shanset janë shumë të mëdha që gjatë periudhës 17-25 Janar, Tirana dhe Durrësi të preken nga reshjet e dëborës. Kjo periudhë do të jetë shumë e ftohtë për gjithë vendin.

Zona e cila ka më pak mundësi të preket nga reshjet e dëborës është zona poshtë Fierit deri afër Sarandës. Përjashtuar këtu Llogaranë e cila dhuron çdo vit një panoramë mahnitëse kur mbulohet nga dëbora./albeu.com/