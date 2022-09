Meteorologia zbulon temperaturat surprizuese, dita kur largohen reshjet dhe çfarë sjell java e parë e tetorit

Dita e sotme do të vazhdojë të ketë reshjet prezente, në sasi pak më të lartë se një ditë më parë. Kemi bregdetin i cili është edhe më problematik përsa i përket kushteve të motit.Gjatë gjithë ditës do të jetë i vrenjtur. Shpesh herë do të ketë prezencë të reshjeve.

Rrebeshe pritet në zonat veri-perëndimore. Pikërisht e njëta zonë ku me epiqendër Shkodrën ku ka rënë 4fishi i reshjeve mujore. Pra nga 125 mm që është norma e shtatorit, kanë rënë rreth 400 mm gjatë këtij muaji.

Megjithatë mesdita mbetet e nxehtë. Maksimumi shënon 27-28 gradë celius në rang territori. Por gjithashtu edhe mëngjesi ka qenë mjaft i ngrohtë, bën me dije Tanja Porja.

Fundjava që kemi para pritet të sjellë “sistemimin” e kushteve atmosferike. E shtuna është gjithashtu nën ndikimin e vranësirave dhe reshjeve të shiut pothuaje në të gjithë territorin. Është dita e diel ajo që laqrgon reshjet e shiut, por vranësirat do të jenë të pranishme.

Për të nisur javën e ardhshme që është edhe e para për muajin tetor, me largimin e reshjeve dhe mbizotërimin e kthjellimeve.

Ndërkohë përsa i përket temperaturave do të jenë të njëjta edhe për javën e parë të tetorit. Temperaturat makimale në rang territori pritet të jenë 24-25 gradë nderkohë që edhe mëngjeset nuk do të jenë të ftohta, me rreth 11-12 grdë celucius./albeu.com/