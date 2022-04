Meta tregon planin: Ja sesi do ridimensionohet opozita pas 24 korrikut

Presidenti Ilir Meta u shpreh gjatë një interviste për “Syri tv” se kishte vendosur të qëndronte gjatë në politikën shqiptare, duke shtuar se do të angazhohej për të rikthyer sovranitetin dhe demokracinë në Shqipëri.

Sa i përket rikthimit të tij në politikën aktive, Meta tha se pas 24 korrikut opozita do të kishte një ridimensionim.

President Meta: Sovraniteti do jetë një nga çështjet që unë do angazhohem në të ardhmen, kthimi i sovranitetit të popullit shqiptar. Kam vendosur te qendroj ne politike dhe do qendroj gjate.

Në këtë vend, është dëmtuar sovraniteti i vendit dhe i popullit shqiptar që është zot i vendit të vet. Sovraniteti do të jetë tema kryesore, por gjithashtu do te jem i angazhuar për demokracinë , lirinë , ekonominë dhe të drejtave të qytetareve. Kjo do jetë edhe nja nga çështjet që do te jetë pjesë e ridimensionimit të opozitës pas 24 korrikut.