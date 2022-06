Meta takohet me Yuri Kim, krah tyre edhe Basha

Ambasadorja amerikane Yuri Kim organizoi një event të veçantë për festimin e 100 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me SHBA-të.

Ajo zgjodhi të ftojë të gjithë ministrat e Jashtëm të Shqipërisë duke nisur nga viti 1991. Në takim vihet re se ka qenë i pranishëm edhe presidenti aktual Ilir Meta i cili ka hyrë i qeshur në hollin ku po mbahej eventi dhe gjithashtu edhe ish kryedemokrati, Lulzim Basha në krah të tyre.

Postimi i Plotë nga ambasada Amerikane:

Si pjesë e festimeve tona për 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, Ambasadorja Yuri Kim pati nderin të ftojë të gjithë Ministrat e Jashtëm të Shqipërisë që prej vitit 1991, për një darkë të veçantë në Shtëpinë Ryerson. Ambasadorja Kim shprehu vlerësimin e thellë të Shteteve të Bashkuara për kontributet e dhëna nga secili prej Ministrave në zhvillimet dhe arritjet historike të Shqipërisë, përfshirë përparimin e tranzicionit nga komunizmi në demokraci, rrugëtimin e Shqipërisë në NATO dhe drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian, kryesimin e OSBE-së dhe sigurimin e një vendi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Mbi të gjitha, ajo falënderoi Ministrat për rolin e tyre në forcimin e marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, duke kujtuar se të gjithë ata – diplomatë amerikanë dhe shqiptarë – kanë fatin që të mund të ndërtojnë mbi punën e paraardhësve dhe detyrimin për të hedhur bazat për pasardhësit e tyre. Përgëzime për miqësinë midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë! Gëzuar, edhe njëqind! Grupi ngriti gjithashtu edhe një dolli për të nderuar ata të cilët nuk mundën t’i bashkoheshin mbrëmjes, Muhamet Kapllani, Alfred Serreqi, Besnik Mustafaj dhe Gent Cakaj.

As part of our celebration of the #100Year anniversary of 🇺🇸-🇦🇱 diplomatic relations, @USAmbAlbania Yuri Kim had the honor of inviting all of Albania’s Foreign Ministers since 1991 for a special dinner at the Ryerson House: https://t.co/DTdaZ6HVRl

Gëzuar, edhe njëqind! 🥂 pic.twitter.com/hWVkZHuho7

— USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) June 9, 2022