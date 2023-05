Meta takim me shtabin elektoral në Tiranë: Punonjësit e administratës janë në presion nga Rilindja

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka zhvilluar mbrëmjen e sotme një takim me shtabin elektoral, ku është shprehur se punonjësit e administratës në Shqipëri janë nën presion poshtërues nga shefat e “Rilindjes”.

“Ajo që e mbron Shqipërinë tani është vota dhe shqiptarët e ndershëm dhe patriotë. Çdo sekond ta kalojmë me atë afërmit tanë, me kolegët tanë, edhe me punonjësit e administratës që janë në një presion shumë poshtërues nga shefat e rilindjes, për t’ju kontrolluar lirinë e tyre. Siç e dini fjala e lirë është me e kërcënuara në këtë vend dhe duhet të paguajmë 110 milionë euro për Becchettin, sepse qeveria kërkoi të mbyllte televizionin Agon Channel.

Qeveria nuk ka problem me pronarët e medias, por me lirinë e shtypit. Është kjo liri që po vjen që e tmerron këtë qeveri dhe prandaj bën veprime kaq bullizuese ndaj gazetarëve, sipërmarrësve, etj. “Në vendin tim, në vendin tënd, një i çmendur të gjithë i çmend”, thoshte Dritëroi. Kësaj koke të çmendur që mendon se në të gjithë Shqipërinë ka 61 pastruesa… Kështu i ka kudo ky kukullat e tij, që nuk pranojnë të dalin në debat me kadnidatët tanë. Edhe kanë të drejtë se sim und të dalë ai i Elbasanit me Luçiano Boçin. Apo ajo e Durrësit me Igli Carën.

Apo ky tjetri të dalë me Belon. Belo me program, Belo del live, ai regjistron kaseta. Ai vazhdon 5 muaj jashtë dhe këtej dalin kronikat e paguara nga inceneratori i Tiranës. Belo po tregon Tiranën e vërtetë dhe programin e tij për t’i dhënë fund vjedhjes kriminale në Tiranë. Qenka e majtë thonë këta që janë gjoja socialist”, u shpreh Meta.