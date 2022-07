Meta: Ramën nuk ka patericë që e shpëton, do tronditet shpejt

Kryetari i Partise se Lirise ka paralajmeruar kryeministrin Edi Rama se “nuk ka paterice qe e shpeton”, teksa me ironi tha se “ai do tronditet per fare dhe shume shpejt”.

Ilir Meta: Unë kam të qartë çdo gjë e mos kini dyshim që jam 10 hapa para të gjithëve, përpjekja e tyre që të merrem unë me ketë karagjozë që i dinë ligjet dhe i shkelin se kanë ato karaktere të pështira është çështje e tyre, unë kam punë të tjera.

Autoriteti i dosjeve duhet ta kuptojë që s’ka prokurori dhe SPAK që e shpëton nga këto përgjegjësi jo vetëm ligjor, por dhe njerezor e morale.

Banda që bëri Griseldën me barrë se ka problem të bëjë shpifje të tilla.

Lojëra mizore të Ramës që nuk njeh ligj, asnjë moral ligjor e njerëzor.

Ai që është krenar për babain që në 89 vari poetin në mes të Kukësit qenka shqetësuar shumë për një rast të tillë që paka ndodhur në 89, ai që ka shndërruar pas 32 vitesh Shqipërinë nga një vend demokratik në një regjim patronazhistësh që kontrollon idetë e mendimet e shqiptarëve qenka tronditur.

Ai do tronditet por do tronditet për fare e shumë shpejt nuk ka patericë që e shpëton atë