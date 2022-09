Meta: Rama është i ikur, as nuk e llogaris fare

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta i ftuar mbrëmjen e sotme në emisionin “Open” se kryeministri Edi Rama do të ikë shumë shpejt nga pushteti. Meta theksoi se nuk e llogarit fare kreun e qeverisë.

Pjesë nga debati:

Meta: E para unë nuk sulmoj. Ai bën falsifikime, përdhunime institucioneve të pavarura. Dhe ju thoni meta me gjuhë të ashpër Ramës. Ju jap fjalën se Rama do përgjigjet me firmat e tij dhe me ligjet e tij.

Eni Vasili: Ju e sulmoni ashpër, por ai s’ka replikuar.

Meta: Unë e kam shumë të qartë se pas skenarëve kriminale është ai dhe është pjella më e keqe e sigurimit të shtetit, duke rikthyer këto forma manipulimi duke kujtuar se do godasi pluralizmin politik.

Ei Vasili: Ju thoni i kontrollon, po i bie që është i fortë.

Meta: Nuk është i fortë ai, se nuk kontrollon më drejtuesit e opozitës. Diferencën do e shohim dhe ai e ndjen. Unë nuk e llogarisë fare Edi Ramën, ja u them juve dhe qytetarëve shqiptarë. Edi Rama do kishte ikë në kohë nëse PD do kishte qenë serioze në përmbushjen e misionit të saj. Dhe nëse është edhe sot e tillë, ai është i ikur.