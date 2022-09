Meta po teston veçori që e bëjnë më të lehtë përdorimin e Facebook dhe Instagram

Meta po teston kalimin më të lehtë të profilit midis Facebook dhe Instagram, si dhe një ndërfaqe të re ndër-platformë.

Kompania ka filluar të dërgojë një ndërfaqe të re për Android, iOS dhe ueb, e cila lejon kalimin më të lehtë midis profileve.

Me kusht që të keni shtuar detajet tuaja të Facebook dhe Instagram në të njëjtën Qendër të Llogarive, do të jeni në gjendje të përdorni funksionin për të kaluar midis dy aplikacioneve pa pasur nevojë të shkoni në ekranin bazë të telefonit tuaj, menynë me shumë detyra ose sirtarin e aplikacioneve.

Ndërfaqja e përmendur gjithashtu ju lejon të shihni shfaqjen e të gjitha njoftimeve tuaja në një vend.

Meta prezanton gjithashtu një ridizajnim të hyrjes dhe përvojës së përgjithshme në platformat Android dhe iOS. Ata që sapo kanë filluar të përdorin rrjetet sociale të kompanisë mund të krijojnë një profil dhe më pas ta përdorin për të krijuar të tjerë.

Ata që tashmë kanë një llogari në Facebook dhe Instagram tani mund të përdorin informacionin e identifikimit të lidhur me një aplikacion për të hyrë në tjetrin.