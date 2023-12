“Meta po përpiqet të arratiset”, parashikuesja zbulon fatin e politikanëve për 2024: Rama do të ketë shumë probleme me…

Parashikuesja dhe lexuesja e letrave taro, Irini ka qenë ditëne sotme e ftuar në ‘Shqipëria Live’, teksa ka bërë disa parashikime të forta për vitin 2024.

Sipas saj Berisha do të ketë probleme me drejtësinë, ndërsa Ilir Meta po përpiqet të arratiset nga vendi.

“Nga ana e Sali Berishës do të kemi gjëra shumë të forta, do të ketë arrestime. Do të largohen, do të arratisen sepse do të kenë probleme shumë të mëdha me drejtësinë. Ilir Meta po përpiqet të arratiset nga vendi.

Edi Rama do të ketë shumë probleme me ish-ministrat.

Por problem 99% do të ketë Ilir Meta, familja e tij është në frikë, ata mendojnë se do ta arrestojnë nga momenti në moment.”- tha Irini.