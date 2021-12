Meta mesazh djalit dhe burrit Hueydës: Do të kujtohet gjithmonë si simbol i mirësisë dhe sukses

Presidenti Ilir Meta, përmes një psotimi në Instagram, ka një mesazh për bashkëshortin dhe djalin e artistes së mirënjohur, Hueyda El Saied, që u nda nga jeta 2 javë më parë.

Mesazhi i Metës vjen pas dedikimit të Thirryet për Hueydën që i bëri disa orë më parë në Instagram.

“Të dashur Gabriel dhe Thierry,

Humbja e parakohshme e Hueydas tuaj të shtrenjtë dhe shumë të dashur për ne, na lëndoi të gjithëve.

E lexova me shumë emocion dedikimin tuaj prekës dhe më lejoni të ndaj me ju dhembjen e madhe, t’ju shpreh ngushëllimet më të ndjera, por edhe solidaritetin për gjithçka shprehni me fjalë zemre.

Hueyda do të kujtohet gjithmonë si simbol i mirësisë dhe suksesit, artiste e jashtëzakonshme, me kurajë, guxim të rrallë dhe sharm të mahnitshëm, e cila me arritjet e saj fitoi simpatinë dhe respektin e të gjithë shqiptarëve, duke u shndërruar në një model të përhershëm frymëzimi dhe referimi për të rinjtë.

Do ta duam dhe do ta respektojmë gjithmonë kujtimin dhe trashëgiminë artistike të saj”, shkruan Meta./albeu.com