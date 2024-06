Meta flet pas daljes nga SPAK: U thirra si kundërshtar i Dum Dumanit

Për gati 3 orë e gjysmë, Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, është marrë sot në pyetje nga prokurorët e SPAK.

Pasi la ambientet e Prokurorisë së Posaçme, Meta lëshoi akuza në drejtim të Altin Dumanit dhe Ramës.

Ai tha se u pyet në cilësinë e kundërshtarit të narko-shtetit.

“U pyeta në cilësinë e kundërshtarit të këtij narko shtetit që e mban në këmbë Dum Dumani, që në vend që të hetojë McGonigal dhe të ndalojë Edi Ramën dhe inceneratorët dhe Portin e Durrësit, merret me laraskat dhe përrallat e tij. Tani po iki se kam tryezën, kam sipërmarrjen. Këtë do Dum Dumani. Që mos të merremi me gjë ne, këtë detyrë i ka caktuar Edi Rama Dum Dumani”, tha Meta.