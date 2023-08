Messi bën deklaratën e fortë: Nuk doja kurrë të shkoja te PSG

Gjatë një konference për shtyp të mbajtur në Miami, shtatë herë fituesi i Topit të Artë foli për sfidën e tij të re në MLS, pasi kishte refuzuar një rikthim te Barcelona në qershor përpara se të vendoste të transferohej në Shtetet e Bashkuara.

Që nga bashkimi me ekipin e tij të ri, ai ka shënuar nëntë gola në gjashtë paraqitje me skuadrën e tij që do të luajë në finalen e Kupës së Ligës këtë fundjavë.

Argjentinasi pranoi se ai dhe familja e tij po shijojnë jetën e tyre të re në Florida.