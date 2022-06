Mesdheu po “digjet”, temperaturat 5 gradë mbi normalen

Një valë e nxehtë detare, e cila filloi në fillim të majit 2022, tani po përhapet drejt lindjes në Detin Mesdhe. Valët e të nxehtit detar ndodhin kur temperaturat e oqeanit tejkalojnë një prag ekstrem për më shumë se 5 ditë rresht. Në muajin e kaluar, dy anticiklone kanë sjellë ajër të nxehtë nga Afrika subtropikale në Detin Mesdhe.

Vëzhgimet e fundit satelitore të temperaturës së sipërfaqes së detit, të ofruara nga Shërbimi Detar i Kopernikut , konfirmojnë efektin befasues që ka pasur ky ajër i ngrohtë në det. Për shembull, Deti Ligurian përjetoi kushte e një vale të nxehtë detare për 3 javë përpara se të kalbet dhe të rishfaqen në mes të qershorit duke shtuar gati 5 gradë mbi mesataren.

Monitorimi dhe parashikimi i valëve të të nxehtit detar do të bëhet kyç për vlerësimin dhe shmangien e dëmtimit të ekosistemeve dhe aktiviteteve të rëndësishme ekonomike si peshkimi dhe akuakultura. CMCC menaxhon Sistemin e Parashikimit Mesdhetar (MedFS), i cili prodhon parashikime për 10 ditët e ardhshme dhe një rindërtim të së kaluarës së afërt, të dyja të disponueshme pa pagesë në Shërbimin Detar Copernicus. Gjatë dy muajve të fundit, analiza MedFS ka qenë në gjendje të kapë me saktësi fillimin, qëndrueshmërinë dhe prishjen e kushteve aktuale ekstreme të temperaturës së sipërfaqes, shkruan ReiNews.

Vala e të nxehtit detar do të mbulojë ende pjesën më të madhe të pellgut perëndimor, por do të vazhdojë të përhapet në detet Adriatik dhe Jon. Në maj 2003, kushtet ishin të ngjashme me ato që janë sot. Ngjarjet më serioze, më të gjata dhe më shkatërruese ekologjike të regjistruara ndonjëherë pasuan në korrik dhe gusht. Që atëherë, numri, kohëzgjatja dhe intensiteti i valëve të stuhive kanë vazhduar të rriten në të gjithë Mesdheun./albeu.com