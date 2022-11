“Mesazhi i dyfishtë” austriak, kancelari në Beograd, Osmani ftohet nga Presidenti në Vjenë

Sot, Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani është pritur për një takim nga presidenti austriak në Vjenë, Alexander Van der Bellen.

Dy homologët kanë diskutuar mbi sfidat aktuale, ndërkohë që presidenti austriak ka mbështetur përpjekjet e Kosovës për integrim në BE, përfshirë edhe liberalizimin e vizave.

Welcomed 🇽🇰 President @VjosaOsmaniPRKS today. We had a frank and wide-ranging discussion on current challenges, developments and excellent #Austria–#Kosovo bilateral relations. (1/2) pic.twitter.com/temLOKU9Ej

— A. Van der Bellen (@vanderbellen) November 16, 2022