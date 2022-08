“Mesazhet tuaja s’do lenë më gjurmë”, WhatsApp paralajmëron ndryshime (FOTO LAJM)

Aplikacioni WhatsApp do të sjellë përditësime të reja gjatë ditëve në vijim.

Sipas burimeve mësohet se do të krijohet një opsion i cili do i lejojë përdoruesit e tjerë të fshijnë nga biseda mesazhet tuaja.

Është e ngjashme me opsionin “delete for everyone”.

Truku i ri do të thotë që mesazhet që keni dërguar mund të zhduken nga bisedat edhe nëse nuk i keni fshirë ato. Ajo është e lidhur me veçorinë “Fshi për të gjithë”, raporton The Sun.

Pra nëse drejtoni një grup WhatsApp-i, do të mund të mbani shtypur një mesazh të ri dhe ta fshini atë përgjithmonë nga grupi në mënyrë që askush të mos mund ta lexojë. E vetmja gjë që do të ngelet është shenja se mesazhi është fshirë.

Por WhatsApp ka ndërtuar një version të ri të kësaj që lejon administratorët e bisedave në grup të “zhdërgojnë” çdo tekst të ri në një bisedë.

Ajo u vu re nga hetuesit e teknologjisë në WABetaInfo, të cilët rregullisht dominojnë versionin “beta test” të WhatsApp për të gjetur ndryshimet më të fundit.