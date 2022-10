Merret vendimi, duke filluar nga 2024 do të ketë një karikues i përbashkët për të gjitha pajisjet elektronike

Ministrat e Bashkimit Evropian dhanë miratimin e tyre përfundimtar më 24 tetor për direktivën e karikuesit të përbashkët, që do të thotë se në vitin 2024, një port USB-C do të bëhet i detyrueshëm për një gamë të tërë pajisjesh elektronike si telefonat celularë, tabletët dhe kufjet, një deklaratë nga tha Këshilli i BE-së.

“Nuk do të jetë më e nevojshme të blini një karikues të ndryshëm sa herë që blini një telefon të ri celular ose pajisje të ngjashme, të gjithë mund të rikarikohen duke përdorur të njëjtin karikues”, thuhet në deklaratë.

Rregullat e reja do ta bëjnë të detyrueshëm një portë karikimi USB-C për një gamë të tërë pajisjesh elektronike. Kjo do të thotë që shumica e pajisjeve mund të karikohen duke përdorur të njëjtin karikues.

Që konsumatorët të dinë saktësisht se çfarë po blejnë, direktiva prezanton një piktogram që specifikon nëse një pajisje e re vjen me një karikues dhe një etiketë që tregon performancën e karikimit. Direktiva gjithashtu i lejon konsumatorët të zgjedhin nëse do të blejnë një pajisje të re me ose pa karikues.

“Kjo jo vetëm që do të kursejë paratë e konsumatorëve, por gjithashtu do të reduktojë mbetjet elektronike të lidhura me prodhimin, transportin dhe asgjësimin e karikuesve”, thuhet në deklaratë.

Katër vjet pas hyrjes në fuqi të direktivës, Komisioni Evropian do të vlerësojë nëse kjo ndarje e shitjeve duhet të bëhet e detyrueshme, thuhet në deklaratë.

Rregullat e reja do të zbatohen për një gamë të gjerë pajisjesh portative: telefonat celularë, tabletët dhe lexuesit elektronikë, kamerat dixhitale dhe konzolat e lojërave video, kufjet, altoparlantët portativë, mouse dhe tastierat me valë dhe sistemet portative të navigimit. Gjithashtu, të gjithë laptopët do të përfshihen gjithashtu nga rregullat e reja 40 muaj pas hyrjes në fuqi të direktivës.