Merr fund dilema, Lorenci pranon lidhjen me Keisin

Shumë është aluduar për një lidhje para hyrjes në Big Brother mes Keisit dhe Lorencit. Por mbrëmjen e sotme, ka qenë Lorenci ai që ka pranuar se kanë patur një lidhje bashkë.

Ai tha se kanë qenë të lidhur dhe janë ndarë me mirëkuotim, ndërsa për arsyet tha se nuk do t’i zbulojë.

Në fund theksoi se tha se ai i ka mbyllur gjërat 100% me të.

“Unë me Kejsin kemi vetëm një raport shoqëror. Nga ana ime është mbyllur 100%. Nëse do të kishte diçka mes nesh, Keisi nuk do të kishte një marrëdhënie me Kristin”, tha Lorenci.

Keisi gjithashtu konfirmoi se gjithçka mes tyre ka përfunduar dhe theksoi se Lorenci nuk ka qenë arsyeja pse ajo i dha fund lidhjes me Kristin.

Ndërkohë, Kristi nuk u shpreh i shqetësuar, ku tha se me Keisin i ka mbyllur gjërat në mënyrë njerëzore dhe se nuk mendonte se Lorenci ka ndikuar.